Si è spento Lino Leanza

Il decesso del deputato regionale è avvenuto alle 5 di questa mattina

95047.it Il deputato regionale Lino Leanza non ce l'ha fatta. Alle 5.05 di questa mattina è arrivata l'amara notizia del decesso. Il bollettino medico dell'ospedale Garibaldi di Catania, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate dallo scorso 28 marzo a seguito di un malore improvviso, ha dato drammaticamente seguito a quello che era stato il peggioramento avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso.