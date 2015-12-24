Si è spento padre Pio Memoria

Grande cantore, espletò per tanti anni la sua missione alla chiesa di San Francesco all’Annunziata

95047.it I meno giovani lo ricorderanno senza compiere alcuno sforzo ai propri ricordi. Padre Pio Memoria se n’è andato. Frate Cappuccino che per molti anni è stato in missione a Paternò (inconfondibile la sua Fiat 126 di colore bianco), a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, alla parrocchia “San Francesco all’Annunziata”. Si è sempre contraddistinto per la sua simpatia e fermezza ma, soprattutto, per un talento che ha sempre messo a disposizione delle comunità nelle quali è stato chiamato al servizio: il canto. Una voce inconfondibile che gli trasmetteva un carisma unico.

Volevamo solo ricordarlo. Ci è parso giusto.

I funerali sono stati officiati questa mattina nella chiesa dei frati cappuccini di Catania.