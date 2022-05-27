95047

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA

Brusca frenata nella rincorsa estiva di questo mese di maggio.Una lenta e graduale aria polare sta scendendo dalla Svezia verso l’Italia. Sabato 28 maggio, dalle prime ore del mattino potrebbero svilu...

A cura di Redazione Redazione
27 maggio 2022 15:53
SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA -
News
Condividi

Brusca frenata nella rincorsa estiva di questo mese di maggio.

Una lenta e graduale aria polare sta scendendo dalla Svezia verso l’Italia. Sabato 28 maggio, dalle prime ore del mattino potrebbero svilupparsi temporali anche intensi al Nord-Est, in successiva graduale estensione verso il resto del Nord e il Centro.

Il Sud invece verrà raggiunto da un cut-off, un’area chiusa e circoscritta di bassa pressione isolatasi da una saccatura atlantica, con piogge e calo delle temperature. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. La fase calda perdurerà al Centro-Sud fino a venerdì 27 con picchi di 34-37°. Il fine settimana sarà invece agitato con temporali, mentre per il 2 giugno è previsto sole e caldo di ritorno dall’Africa. “Un bollettino meteo difficile da digerire – afferma – con tante informazioni, tanti momenti rapidi di cambiamento, da 35° a 18° di massima al Nord, dagli ombrelloni agli ombrelli”.

Sabato 28. Al Nord: temporali in ingresso dal Triveneto in estensione verso Ovest. Al Centro: nubi sparse con locali rovesci dal pomeriggio, precipitazioni residue in Sardegna. Al Sud: peggioramento a iniziare dalla Sicilia verso Est.

Tendenza. Domenica doppio attacco, aria fresca dalla Scandinavia verso il Centro-Nord e cut-off con aria umida instabile verso il Sud. Temperature sotto la media al Nord, in media altrove. In seguito probabile ritorno del caldo.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE DEL 27 MAGGIO: 

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 28 MAGGIO 2022, E PER LE
SUCCESSIVE 24, SU VENETO ED EMILIA-ROMAGNA;

- DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA;

- DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU PIEMONTE, LOMBARDIA E LAZIO;

- DALLA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SU TOSCANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SETTENTRIONALE, E SULLA CAMPANIA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA MATTINATA DI DOMANI SABATO 28 MAGGIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, VENTI FORTI INTORNO EST NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047