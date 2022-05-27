SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA

Brusca frenata nella rincorsa estiva di questo mese di maggio.Una lenta e graduale aria polare sta scendendo dalla Svezia verso l’Italia. Sabato 28 maggio, dalle prime ore del mattino potrebbero svilu...

Brusca frenata nella rincorsa estiva di questo mese di maggio.

Una lenta e graduale aria polare sta scendendo dalla Svezia verso l’Italia. Sabato 28 maggio, dalle prime ore del mattino potrebbero svilupparsi temporali anche intensi al Nord-Est, in successiva graduale estensione verso il resto del Nord e il Centro.

Il Sud invece verrà raggiunto da un cut-off, un’area chiusa e circoscritta di bassa pressione isolatasi da una saccatura atlantica, con piogge e calo delle temperature. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. La fase calda perdurerà al Centro-Sud fino a venerdì 27 con picchi di 34-37°. Il fine settimana sarà invece agitato con temporali, mentre per il 2 giugno è previsto sole e caldo di ritorno dall’Africa. “Un bollettino meteo difficile da digerire – afferma – con tante informazioni, tanti momenti rapidi di cambiamento, da 35° a 18° di massima al Nord, dagli ombrelloni agli ombrelli”.

Sabato 28. Al Nord: temporali in ingresso dal Triveneto in estensione verso Ovest. Al Centro: nubi sparse con locali rovesci dal pomeriggio, precipitazioni residue in Sardegna. Al Sud: peggioramento a iniziare dalla Sicilia verso Est.

Tendenza. Domenica doppio attacco, aria fresca dalla Scandinavia verso il Centro-Nord e cut-off con aria umida instabile verso il Sud. Temperature sotto la media al Nord, in media altrove. In seguito probabile ritorno del caldo.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE DEL 27 MAGGIO:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 28 MAGGIO 2022, E PER LE

SUCCESSIVE 24, SU VENETO ED EMILIA-ROMAGNA;

- DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA;

- DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU PIEMONTE, LOMBARDIA E LAZIO;

- DALLA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SU TOSCANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SETTENTRIONALE, E SULLA CAMPANIA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA MATTINATA DI DOMANI SABATO 28 MAGGIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, VENTI FORTI INTORNO EST NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE.