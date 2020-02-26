SI RIAFFACCIA UN PO’ DI INVERNO, IMMINENTE CALO TERMICO SULLA SICILIA CON POSSIBILI PIOGGE

Come riporta il sito centrometeosicilia.it, un nucleo di aria fredda di origine nord-Atlantica transiterà sul nord-Italia a partire dalla giornata odiernaEsso apporterà un peggioramento delle condizio...

Come riporta il sito centrometeosicilia.it, un nucleo di aria fredda di origine nord-Atlantica transiterà sul nord-Italia a partire dalla giornata odierna

Esso apporterà un peggioramento delle condizioni meteo-climatiche sul nostro paese, anche se per quanto riguarda il nord-Italia, i fenomeni verranno schermati dall’arco alpino con conseguenti intense nevicate che interesseranno le Alpi estere.

Scavalcate le Alpi, l’aria fredda, transitando sul Tirreno e lungo l’Adriatico, darà origine a nuvolosità che entro la serata di oggi mercoledì 26 darà origine ad un modesto peggioramento del tempo sul nord della Sicilia con annesso calo delle temperature che risulterà più sensibile nella giornata di domani giovedì 27 febbraio.

Condizioni: al mattino nubi sparse con maggiore nuvolosità sul settore occidentale. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio assisteremo ad un temporaneo e generale rasserenamento con il cielo che in molte aree della Sicilia, si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo maggiore nuvolosità su aree interne del palermitano e messinese.

In serata e soprattutto nella notte fra mercoledì e giovedì, nubi in aumento sul settore centro-settentrionale con piogge sparse e qualche rovescio che interesseranno in maniera irregolare il palermitano e in modo più organizzato il messinese.

Nella mattinata di giovedì non escludiamo nevicate su Nebrodi, Madonie e comprensorio etneo intorno ai 1000/1100 metri.

Giovedì proseguirà all’insegna di un graduale miglioramento con la cessazione dei fenomeni entro la mattinata con gli ultimi deboli fenomeni che si attarderanno sui Nebrodi.

Il cielo si manterrà irregolarmente nuvoloso sul settore tirrenico, parzialmente nuvoloso altrove.