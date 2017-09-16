SI RIBALTA CAMION IN AUTOSTRADA A18: TRAFFICO BLOCCATO
Un camion carico di bombole gpl per cause da accertare ha perso il controllo nel tratto compreso tra Svincolo Giarre (Km. 59) e Svincolo Acireale (Km. 69) in direzione Catania e si è ribaltato invadendo la sede stradale.
Nella zona si registrano lunghe file per oltre 6 km, consigliata uscita a Giarre.
Gli automobilisti sono usciti dagli abitacoli per il gran caldo alla ricerca di refrigerio.
Sul posto, per gli opportuni accertamenti, ci sono i vigili del fuoco, la polizia stradale e un'ambulanza del 118.
Secondo le prime informazioni, il conducente dell’autocarro sarebbe rimasto miracolosamente illeso
IN AGGIORNAMENTO