SI RIBALTA CAMION IN AUTOSTRADA A18: TRAFFICO BLOCCATO

Un camion carico di bombole gpl per cause da accertare  ha perso il controllo nel tratto compreso tra Svincolo Giarre (Km. 59) e Svincolo Acireale (Km. 69) in direzione Catania e si è ribaltato invade...

A cura di Redazione Redazione
16 settembre 2017 15:47
SI RIBALTA CAMION IN AUTOSTRADA A18: TRAFFICO BLOCCATO -
Un camion carico di bombole gpl per cause da accertare  ha perso il controllo nel tratto compreso tra Svincolo Giarre (Km. 59) e Svincolo Acireale (Km. 69) in direzione Catania e si è ribaltato invadendo la sede stradale.

Nella zona si registrano lunghe file per oltre 6 km, consigliata uscita a Giarre.

Gli automobilisti sono usciti dagli abitacoli per il gran caldo alla ricerca di refrigerio.

Sul posto, per gli opportuni accertamenti, ci sono i vigili del fuoco, la polizia stradale e un'ambulanza del 118.

Secondo le prime informazioni, il conducente dell’autocarro sarebbe rimasto miracolosamente illeso

IN AGGIORNAMENTO

