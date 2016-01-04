95047

Si rompe un flessibile e si allaga il Palazzo comunale

Otto piani invasi dall’acqua: nessun danno ma tanti disagi

04 gennaio 2016 20:17
Cronaca
95047.it Al ritorno dai giorni di festa, l’amara scoperta di avere trovato praticamente ogni piano del palazzo comunale allagato.
Tutta colpa di un flessibile del bagno all’ottavo piano che si è rotto, facendo scorrere l’acqua che è andata ad invadere gli uffici del palazzone della zona Ardizzone riversandosi dappertutto.  Nessun danno - per fortuna - ma tanti disagi: sono stati gli stessi dipendenti comunali a lanciare l’allarme. Alla fine, è stata la ditta di pulizie (al lavoro da questa mattina) a provvedere ad asciugare tutto il pantano che si era venuto a creare.

