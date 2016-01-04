Si rompe un flessibile e si allaga il Palazzo comunale
Otto piani invasi dall’acqua: nessun danno ma tanti disagi
A cura di Redazione
04 gennaio 2016 20:17
95047.it Al ritorno dai giorni di festa, l’amara scoperta di avere trovato praticamente ogni piano del palazzo comunale allagato.
Tutta colpa di un flessibile del bagno all’ottavo piano che si è rotto, facendo scorrere l’acqua che è andata ad invadere gli uffici del palazzone della zona Ardizzone riversandosi dappertutto. Nessun danno - per fortuna - ma tanti disagi: sono stati gli stessi dipendenti comunali a lanciare l’allarme. Alla fine, è stata la ditta di pulizie (al lavoro da questa mattina) a provvedere ad asciugare tutto il pantano che si era venuto a creare.