SI SCHIANTA CON LA MOTO CONTRO UN MURO: MORTO A 35ENNE IL DJ SALVATORE CANTARELLA. OGGI I FUNERALI

Ha perso la vita, nei pressi dello stadio Massimino, a Catania, il dj Salvatore Cantarella. Si è schiantato con la sua moto contro un muro, in via Cifali: aveva 35 anni. Lo piange la movida catanese e...

Ha perso la vita, nei pressi dello stadio Massimino, a Catania, il dj Salvatore Cantarella. Si è schiantato con la sua moto contro un muro, in via Cifali: aveva 35 anni.

Lo piange la movida catanese e non solo. Salvatore era molto conosciuto nella provincia etnea come musicista e dj ed era anche impegnato nel mondo degli scout. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. I funerali saranno oggi martedì 21 febbraio alle ore 16 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe di Belsito.

Gli amici lo ricordano con commozione sui social. Silvia Longhitano scrive: “Un altro dei nostri ragazzi storici è venuto a mancare Salvatore Cantarella, un ragazzo splendido, come sua ex capo reparto me lo ricordo sempre pieno di gioia, aveva sempre voglia di scherzare ridere e giocare, ciao Salvo riposa in pace”. E ancora, i colleghi di Salvatore, sulla pagina Facebook Acka Catania, scrivono: Per sempre così. Con quel sorriso immancabile, sempre disponibile, sempre gentile, pieno di energia, quante cazzo di volte ti avrò detto quanto sei scarso… ma quanto ci hai fatto divertire…Sono arrabbiato con Te. Sappilo. Ti avrei perdonato qualsiasi torto, ma uno così grande non me lo dovevi fare. E ti immagino già con quella faccia di c**o che ridi leggendo queste parole. Ancora non ho realizzato, ma già manchi. Tanto. Ora vai, Spacca Salvatore Cantarella, spacca tutto. Esagera anche lassù, sali su una nuvola e fai alzare tutti le mani al cielo”.

In un altro post, si legge: “Lo staff dello Stark's Cafè si unisce al dolore per la perdita dell'amico Salvatore Cantarella, ormai da tempo parte integrante della nostra comunità dei live e presenza sempre gradita e apprezzata. Lo ringraziamo per i momenti lieti musicali e non che ci ha regalato, farà sempre parte della nostra famiglia. In questo momento di profonda tristezza, è altresì doveroso per noi fermarci, per cui, d'accordo con l'organizzazione e i musicisti tutti, decidiamo di rimandare gli eventi live di oggi e domani”.

Sai, amico mio, un tempo non pensavo che ci saremmo allontanati così presto, che la mia e la tua vita avrebbero viaggiato su percorsi paralleli: un tempo davo per scontato che saremmo stati assieme per molti anni, e che saresti diventato lo zio dei miei figli. Quel tempo purtroppo è passato e mi ritrovo qui a pensarti e a scriverti, a immaginarti tra gli angeli in festa e a sperare che lì tu stia meglio.

Ti voglio bene TURE per sempre ♥️♥️♥️Salvatore Cantarella

Salvatore era molto conosciuto nella città etnea. Gli Agesci, scrivono così su facebook: “Il comitato e la zona Etnea tutta si stringono al dolore e alla preghiera per la prematura scomparsa di Salvatore Cantarella, ex scout del gruppo Catania 9. C’è un detto che dice “Una volta scout, sempre scout” e ciò non può che essere testimoniato dalla vita di Salvo, dall’entusiasmo e dal sorriso contagioso, dall’essere amico di tutti”.