SI SCHIANTA CONTRO IL MURO E L'AUTO SI RIBALTA: PAURA A SANTA VENERINA UN FERITO

Un Incidente stradale autonomo si è verificato intorno le ore 14 in Via Provinciale, strada che conduce a Santa Venerina.

Un' autovettura, una Peugeot 308, per cause ancora non note, ha perso il controllo andando a sbattere contro un muro che costeggia la strada per poi ribaltarsi su un fianco.

Il conducente e stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso, al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato dalle lamiere e mettere in sicurezza la macchina.

Per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica la Polizia Municipale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO