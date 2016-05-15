Si scrive Red Sox ma si legge Guerrieri

I paternesi sbancano Trieste e si catapultano al comando alla classifica

La classifica al termine del girone d'andata

95047.it Una doppia vittoria che vale tanto oro quanto pesa e che permette ai ragazzi del coach Riccardo Messina di portarsi in testa alla Serie A del campionato nazionale di baseball, seppur in condomino con l’Imola. E’ stata una duplice prova di forza quella dei Red Sox Paternò che si sono imposti in entrambi gli incontri disputati nel week end contro lo Junior Alpina Trieste. Sabato pomeriggio, nessuna storia con il match che si conclude al settimo inning sul 10-0 per manifesta superiorità dei paternesi. Questa mattina, invece, sfida più spinosa ma conclusasi comunque con un perentorio 8-3.

Sugli scudi il “solito” Franklyn Torres e Garcia. Adesso c’è un fine settimana di riposa che contrassegna lo stacco tra il girone d’andata e quello di ritorno: i Red Sox se la stanno giocando alla grande. Il meglio, forse, deve ancora arrivare.