Si stacca un enorme pannello pubblicitario: c'è un ferito lieve

E' accaduto al centro commerciale Etnapolis

Un pannello pubblicitario, di quelli che indicano l'apertura imminente di attività di un negozio, si è staccato dalla sua installazione cadendo a terra e coinvolgendo anche un anziano signore che è rimasto lievemente ferito. E' accaduto attorno alle ore 20.30 di questa sera al centro commerciale Etnapolis di Belpasso. Tanta paura per un botto che è stato anche violento ma, fortunatamente, tutto si è concluso senza gravi conseguenze di sorta.

Sul posto, si è portata un'ambulanza del 118.