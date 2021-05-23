SI STACCA UNA CABINA DELLA FUNIVIA STRESA-MOTTARONE, ALMENO 9 VITTIME

FLASHGravissimo incidente lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone, sul Lago Maggiore.Secondo la prima ricostruzione dei fatti la fune dell’impianto si sarebbe staccata quasi in vetta (a 1...

FLASH

Gravissimo incidente lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone, sul Lago Maggiore.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti la fune dell’impianto si sarebbe staccata quasi in vetta (a 100 metri prima dell’ultimo pilone) in uno dei punti più alti, dove la funivia corre più staccata da terra.

La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili, non è chiaro quanti passeggeri ci fossero a bordo, la capacità di trasporto è di 40 persone per cabina.

Ci sarebbero almeno 9 le vittime confermate. Due bambini, a quanto si apprende da fonti del 118, sono stati trasportati con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118

Dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all’Isola Bella, parte la Funivia Stresa-Alpino-Mottarone che, con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1.491 metri sul livello del mare