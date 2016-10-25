"Si stanno requisendo le tombe di famiglia: la situazione è gravissima"

La lettera inviataci dai due consiglieri comunali Fallica e Messina

95047.it La questione è quella dei loculi dei due cimiteri. Ne occorrono di nuovi per le sepolture e, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, si sta provvedendo a "requisire" provvisoriamente anche i loculi dei privati: tutto questo in attesa che la situazione torni alla normalità. Una questione che ieri è stata oggetto in consiglio di un preciso intervento dei consiglieri Salvatore Fallica e Ezio Messina, i quali questa mattina hanno inviato questa lettera che vi riportiamo di seguito:

"Approfondendo i contenuti dell'ordinanza del sindaco di Paternò Mangano, che dispone di requisire le tombe di famiglia, le cappelle gentilizie private e i loculi già in possesso di persone in vita, per fare posto ai defunti che sono in attesa di sepoltura, esprimiamo il nostro fortissimo disappunto a tale provvedimento. La situazione è gravissima, infatti, esclusivanente per demerito di questa amministrazione, per due motivi fondamentali: 1) che sappiamo che si muore, pertanto si tratta di fare una giusta programmazione delle disponibilità di posti ai cimiteri; 2) Da oltre 2 anni il consiglio comunale ha adottato il piano cimiteriale, aumentando la disponibilità di tombe, cappelle e loculi per i prossimi anni, senza che questa amministrazione ha fatto il bando per assegnare tali posti. Si tratta, senza troppi giri di parole, di atti coercitivi nei confronti dei cittadini inermi".