Si stringe il cerchio sui rapinatori

I colpi più recenti messi a segno a Paternò (compreso quello alla farmacia) sarebbero stati compiti dalle stesse persone. Fondamentali le riprese delle telecamere ed i cittadini che stanno collaborando

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò, oltre ad una stringente attività preventiva effettuata con l'ausilio dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione Sicilia, stanno effettuando una serrata attività repressiva di indagine per contrastare gli ultimi episodi di rapina avvenuti nel territorio, ultimo quello ai danni di una farmacia. Grazie ad una attenta analisi dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza ed al prezioso contributo dei cittadini, i militari stanno stringendo il cerchio sugli autori degli ultimi episodi delittuosi tutti perpetrati con il medesimo modus operandi, quasi sicuramente gli stessi ad aver agito negli ultimi giorni. I carabinieri hanno intensificato i posti di controllo rivolgendo particolare attenzione agli obiettivi più sensibili e più di frequente nel mirino dei rapinatori. I raffronti dei filmati degli episodi di rapina hanno consentito di individuare anche potenziali complici che agirebbero all'esterno degli esercizi commerciali per verificare l'eventuale presenza di forze dell'ordine, e che a breve avranno una identità certa.