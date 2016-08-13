Si Tari chi può

Puntuali come un orologio svizzero ecco arrivare nelle nostre case le ultime due rate della tassa rifiuti

95047.it Le ultime due rate della fastidiosissima tassa sulla spazzatura (la cosiddetta Tari) sono arrivate puntualissime sulle buche delle lettere delle case dei paternesi. Due rate, anche queste, sostanziose. E le scadenze sono altrettante: una al 31 agosto e un’altra al 30 novembre. Quello che balza subito agli occhi, è il dato legato a chi effettivamente riesce a pagare le bollette: ad importi sostanzialmente alti corrisponde una incapacità da parte dei nuclei familiari di potere corrispondere il dovuto. La nota dolente sta proprio qui: il Comune non riesce ad incassare nemmeno la metà del dovuto dalle bollette.

La situazione resta ingovernabile. A fronte di una differenziata che non decolla e di una tariffa che comunque resta alta, ecco arrivare puntualissime come un orologio svizzero le scadenze della tassa rifiuti. Una equazione che scoraggia i cittadini e che finisce con l’avere pesantissime ripercussioni sulle finanze stesse del Comune.