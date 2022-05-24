SI TROVA IN TERAPIA INTENSIVA IL CICLISTA PATERNESE CADUTO DURANTE LA GARA SVOLTA DOMENICA AD AUGUSTA

AGGIORNAMENTOCome riporta il sito www.siracusanews.it è stato trasferito all’ospedale Garibaldi di Catania, dove si trova ricoverato in Terapia intensiva, il ciclista originario di Paternò rovinato m...

AGGIORNAMENTO

Come riporta il sito www.siracusanews.it è stato trasferito all’ospedale Garibaldi di Catania, dove si trova ricoverato in Terapia intensiva, il ciclista originario di Paternò rovinato malamente a terra, domenica mattina, durante la prima edizione del “Trofeo di San Domenico”, la gara ciclista amatoriale che si è svolta in Borgata, con un circuito attorno a piazza Unità d’Italia in occasione della festa del patrono.

A seguito del contatto tra le ruote di due bici, quando mancavano tre giri alla fine, sono caduti a terra sei ciclisti. Cinque si sono rialzati e non si sono fatti praticamente nulla, il sesto è invece rimasto a terra ed è stato subito soccorso”– ha fatto sapere l’assessore allo Sport, Angelo Pasqua che esprime vicinanza all’atleta, che sarebbe in coma, e alla famiglia con cui è in costante contatto.

Ennesimo incidente in bicicletta nella giornata di oggi, 22 Maggio 2022.

L'incidente si è verificato nella mattina di oggi ad Augusta in provincia di Siracusa, nel corso del “Trofeo di San Domenico“, gara ciclistica organizzata dall’Asd Pedale Megarese con il patrocinio del Comune.

A seguito di contatto di gara tra ciclisti, l’atleta Paternese è finito sull'asfalto battendo il casco e ferendosi al volto.

Cosciente secondo le informazioni in nostro possesso, è stato trasferito in condizioni serie in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

L'organizzazione dell'evento attraverso la pagina sui social network ha annunciato: "la sospensione della gara e di aver posticipato la premiazione delle'evento appena l'atleta Paternese ritornerà a casa"

