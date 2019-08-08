SI TUFFA PER SALVARE LA MOGLIE, MUORE ANNEGATO NEL NISSENO
Nel tentativo di salvare la moglie è morto annegato nella spiaggia di Tenutella, in territorio di Butera, un uomo di 41 anni di Riesi, Michele Marotta.La donna era entrata in acqua ma il mare era trop...
A cura di Redazione
08 agosto 2019 21:01
Nel tentativo di salvare la moglie è morto annegato nella spiaggia di Tenutella, in territorio di Butera, un uomo di 41 anni di Riesi, Michele Marotta.
La donna era entrata in acqua ma il mare era troppo agitato e le onde la stavano trascinando al largo. Il marito si è tuffato per salvarla ma è annegato.
E’ intervenuto il bagnino di una struttura privata che ha dato l’allarme.
Sono arrivati gli operatori del 118 che hanno tentato più volte di rianimare l’uomo con un massaggio cardiaco.