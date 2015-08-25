“Siamo al buio tra topi e strade sfasciate: dov’è il Comune?”

La denuncia dei residenti delle case popolari di via Verga: cento famiglie che raccontano di essere allo stremo

Costretti al buio a causa del furto dei cavi di rame che è stato compiuto ad inizio anno. Da allora, lamentano di vedere le loro strade avvolte dalle tenebre al calare della sera: una situazione oltreché ingiusta anche pericolosa visto che i casi di furti ai danni delle auto (o anche negli appartamenti approfittando dell'assenza momentanea di qualcuno degli abitanti) si sono moltiplicati. Sono i residenti delle case popolari di via Giovanni Verga i quali spiegano di avere denunciato più volte la questione al Comune senza, però, ricevere un intervento concreto. Cento famiglie in tutto quelle interessate: 70 nel primo plesso, 30 nel secondo. Una vicenda sulla quale, nei mesi scorsi, il consigliere comunale Ezio Messina aveva presentato una interrogazione in assise. Ma da allora, più niente.

Ed oggi, a telecamere accese, raccontano che il problema non è solo il buio ma pure la presenza di topi e le strade completamente sfasciate. Mica male: GUARDA IL SERVIZIO