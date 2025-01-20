SIAS: IL 17 GENNAIO 2025 È STATO IL GIORNO PIÙ PIOVOSO IN SICILIA DAL 2020

La tempesta mediterranea Gabri entrerà certamente nell'elenco dei fenomeni meteorologici più importanti degli ultimi anni per la Sicilia.Basti pensare che per trovare un giorno più piovoso di venerdì...

Basti pensare che per trovare un giorno più piovoso di venerdì bisogna tornare indietro al 25 marzo 2020, che salvò dalla crisi idrica il seguito di quell'intera annata, iniziata con due mesi asciutti come mai era stato rilevato in precedenza.

Sulle serie Sias 2002-2024 quello di venerdì 17 gennaio risulta per la media regionale il decimo giorno più piovoso di tutto il periodo".

Lo dicono i tecnici del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias).

"Anche quest'anno si attendono eventi utili a superare una grave siccità e la giornata del 17 ha dato certamente un contributo importante al settore agricolo e zootecnico, e l'agrumicoltura che ha ricevuto apporti che permettono di sospendere attività irrigue.

Sulla rete Sias gli unici record di intensità di precipitazione superati riguardano la breve serie 2013-2025 della stazione Linguaglossa Etna Nord (a quota 1875 metri), dove sono stati registrati i massimi accumuli della serie in 1 ora (67 mm), in 3 ore (165,0 mm) e in 6 ore (250,4 mm), quantitativi che sui suoli lavici e sulle rocce fessurate del vulcano sono preziosi per la lenta ricarica dei generosi corpi idrici sotterranei etnei".

Anche i venti di burrasca sono stati protagonisti, insieme ai tornado che si sono sviluppati sul Siracusano.

"Anche in questo caso, sono molto pochi gli eventi di superamento dei massimi delle serie Sias 2002-2024 - concludono i ricercatori - la stazione Calascibetta (Enna) con 26,0 m/s a 2 m di altezza dal suolo (93,6 km/h) ha superato il massimo precedente di 25,1 m/s registrato il 20 maggio 2023; tra le misure a 10 m di altezza dal suolo la stazione Ragusa con 34,1 m/s (122,8 km/h) ha superato il massimo precedente di 33,7 m/s registrato il 10 marzo 2012 (tempesta Athos); la stazione Agira (Enna) con 31,3 m/s (112,7 km/h) ha superato il massimo precedente di 27,6 m/s registrato anch'esso il 10 marzo 2012".