Sicilia, al via la sanatoria sul bollo auto non pagato: niente sanzioni né interessi dal 2016 al 2024

Importante novità per migliaia di automobilisti siciliani.

È ufficialmente in vigore la norma regionale che consente di regolarizzare le tasse automobilistiche non pagate dal 2016 al 2024, senza applicazione di sanzioni né interessi.

Il provvedimento, approvato nell’ambito dell’ultima variazione di bilancio grazie a un emendamento del Gruppo Parlamentare DC, rappresenta un intervento concreto a favore delle famiglie e dei cittadini in difficoltà economica.

Chi non è riuscito a versare il bollo auto negli anni passati potrà mettersi in regola entro il 31 dicembre 2025, pagando solo l’importo originario dovuto.

A partire dalla prossima settimana sarà possibile recarsi presso gli sportelli ACI o nei punti autorizzati per calcolare e versare quanto dovuto, usufruendo dell’esenzione totale da sanzioni e interessi.

Il presidente della I Commissione Affari Istituzionali della DC, Ignazio Abbate, ha espresso soddisfazione per l’approvazione della misura, ringraziando il governo regionale per aver accolto e sostenuto la proposta.

“Non si tratta di un condono – ha spiegato Abbate – ma di un gesto di buon senso che offre una possibilità concreta a chi ha accumulato debiti per difficoltà economiche o personali, senza penalizzare chi ha sempre pagato regolarmente.”

La misura è già operativa e punta a garantire entrate certe per la Regione e un sollievo per tanti cittadini che potranno finalmente sanare la propria posizione.