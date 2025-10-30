Sicilia, allerta Aeronautica Militare: forte maltempo tra stasera e domani sulla fascia meridionale e jonica

Allerta Meteo per “precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale” con il rischio di “frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“: i...

Allerta Meteo per “precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale” con il rischio di “frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“: i fenomeni interesseranno 2 regioni del Paese tra oggi e domani, 31 ottobre 2025. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 30 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 30/10/25. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale:

dalla serata di oggi giovedì 30 ottobre 2025 e fino alla mattinata di domani venerdì 31 ottobre sul settore meridionale e jonico della Sicilia ;

giovedì 30 ottobre 2025 e fino alla mattinata di venerdì 31 ottobre sul settore meridionale e jonico della ; dalle prime ore di domani venerdì 31 ottobre, e fino alla serata, sul settore jonico della Calabria.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.

Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile