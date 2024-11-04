SICILIA: Anticiclone fino a metà settimana, poi calo termico e nubi sparse

Le condizioni atmosferiche sul Mediterraneo centrale e parte della nostra regione sono influenzate da una robusta struttura anticiclonica centrata sull’ Europa centro orientale che assicura condizioni...

Le condizioni atmosferiche sul Mediterraneo centrale e parte della nostra regione sono influenzate da una robusta struttura anticiclonica centrata sull’ Europa centro orientale che assicura condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, accompagnato da temperature abbastanza miti durante il giorno e relativamente fredde al primo mattino, dovute alla scarsa nuvolosità e all’assenza di vento durante le ore notturne.

Tuttavia la nostra regione trovandosi lungo il bordo meridionale di questa struttura anticiclonica, verrà raggiunta da infiltrazioni di aria relativamente fredda ed instabile proveniente dai quadranti orientali e nord orientali che potranno determinare, durante le ore centrali del giorno degli annuvolamenti, specie lungo le aree interne. Ma al dì là di questa locale instabilità non vi sono grosse novità all’orizzonte, con il flusso perturbato atlantico che continuerà a rimanere relegato molto a nord, addirittura oltre il 60° parallelo nord.

Al più si può sperare nel corso della 2° decade di Novembre, in una retrogressione da est, ma qui siamo solo nel campo delle ipotesi .

Per il momento soffermiamoci su ciò che avverrà nei primi giorni della settimana.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 4 Novembre

Al mattino avremo inizialmente condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, tendenza nel corso della giornata ad un incremento della nuvolosità lungo le aree interne che renderà il cielo temporaneamente nuvoloso ma con scarso rischio di fenomeni.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature generalmente stazionarie.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 5 Novembre

Giornata che vedrà inizialmente condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con tendenza nel corso della giornata ad un incremento della nuvolosità, specie lungo il settore centrale e centro orientale dell’isola, dove non si esclude la possibilità di qualche precipitazione a carattere locale di debole e moderata intenso.

Venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali.

Mari poco mossi.

Temperature stazionarie.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 6 Novembre

Nel corso della prima parte della giornata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso ovunque, con nubi in aumento lungo buana parte del territorio regionale in particolar modo lungo le aree centro orientali e settentrionali della Sicilia, dove non si escludono delle precipitazioni a carattere sparso da deboli a moderate.

Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali e sud orientali.

Mari: da poco mossi a mossi il Canale di Sicilia ed il mar Ionio.

Temperature in generale lieve diminuzione specie nei valori diurni