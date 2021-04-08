SICILIA, APERTE LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONE ANCHE AGLI OVER 65

La Sicilia ha ufficialmente aperto le prenotazioni per il vaccino anti-Covid anche per gli over 65. Tutti i cittadini siciliani che hanno compiuto 65 anni di età possono completare, a partire dalle 16...

La Sicilia ha ufficialmente aperto le prenotazioni per il vaccino anti-Covid anche per gli over 65. Tutti i cittadini siciliani che hanno compiuto 65 anni di età possono completare, a partire dalle 16.00 della giornata odierna, la procedura direttamente dal portale regionale, dove sarà possibile richiedere il vaccino AstraZeneca, il cui uso è stato raccomandato dal ministero della Salute per chi ha più di 60 anni.

La prenotazione del vaccino anti covid può avvenire, oltre che sul sito della Regione, anche attraverso la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

È inoltre attivo, per chi non potesse usufruire dei sistemi telematici, il call center dedicato. Il numero verde 800.009.966 è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Sono stati messi a disposizione anche i 687 sportelli ATM Postamat e il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane, disponibili su appuntamento.

In Sicilia sono più di un milione le persone con più di 65 anni. A oggi, tra le quasi 900.000 dosi di vaccino somministrate, almeno 300.000 sono finite a soggetti over 80, over 70 e ospiti delle strutture residenziali per anziani.