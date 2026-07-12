Sicilia, arriva la fiammata africana: fino a 43°C, afa e sabbia sahariana

L’anticiclone nordafricano continuerà a dominare il Mediterraneo centrale. Temperature in progressivo aumento, con i valori più elevati attesi nelle aree interne e nella Piana di Catania.

Una nuova e intensa fase di caldo è pronta a interessare la Sicilia. L’anticiclone nordafricano continuerà a dominare lo scenario meteorologico sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l’Isola.

Dalla giornata di mercoledì, l’ulteriore espansione dell’alta pressione verso est favorirà l’arrivo di masse d’aria molto calde. A circa 1.500 metri di quota, le temperature potrebbero raggiungere localmente i 28°C nelle aree interne, con conseguenze anche al suolo: i termometri potranno avvicinarsi diffusamente ai 40°C e, in alcune zone, superarli.

Lunedì 13 luglio

La settimana inizierà con condizioni di bel tempo su tutta la Sicilia e cieli sereni o poco nuvolosi. Durante il pomeriggio non si esclude la formazione di qualche modesto addensamento lungo i principali rilievi interni, destinato comunque a dissolversi rapidamente entro la serata.

Le temperature massime risulteranno in lieve calo, ma potranno comunque raggiungere i 36-37°C nelle zone interne del Nisseno e dell’Agrigentino e sulla Piana di Catania. Lungo i litorali il caldo sarà più contenuto, ma accompagnato da maggiori livelli di umidità.

I venti saranno deboli da nord-est, più sostenuti sul settore ionico. Mossi il Canale di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; poco mosso il Tirreno.

Martedì 14 luglio

Poche variazioni dal punto di vista meteorologico. Il cielo si presenterà generalmente sereno per l’intero arco della giornata su tutta la regione.

Le temperature torneranno ad aumentare, con valori compresi tra 38 e 39°C nelle aree interne e possibili punte locali di 40°C sulla Piana di Catania.

I venti saranno deboli e a prevalente regime di brezza lungo le coste. I mari risulteranno poco mossi.

Mercoledì 15 luglio

Sarà probabilmente la giornata più calda di questa fase. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, ma è previsto un aumento del pulviscolo sahariano in sospensione.

I valori più elevati sono attesi tra il Nisseno, l’entroterra agrigentino, il Trapanese interno, la Valle del Belice e la Piana di Catania. In queste zone si potranno raggiungere diffusamente i 40-41°C, con possibili punte fino a 43°C o leggermente superiori nelle aree maggiormente interessate dagli effetti di compressione dell’aria.

Lungo le coste le brezze contribuiranno ad attenuare parzialmente le temperature, ma l’elevata umidità renderà la sensazione di afa particolarmente intensa, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

I venti saranno deboli e a regime di brezza, mentre i mari si presenteranno calmi o poco mossi.

Resta da valutare se questa intensa ondata di caldo proseguirà anche nella seconda parte della settimana oppure se inizieranno a manifestarsi i primi segnali di un graduale calo delle temperature.