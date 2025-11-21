Sicilia, arriva l’aria artica: sabato crollo termico, temporali e neve fin sotto i 1000 metri

Nelle ultime ore, l’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre in pieno Atlantico verso l’Islanda, sta provocando l’afflusso di aria fredda di origine artico marittima verso l’Europa centro occidentale...

Nelle ultime ore, l’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre in pieno Atlantico verso l’Islanda, sta provocando l’afflusso di aria fredda di origine artico marittima verso l’Europa centro occidentale. Nei prossimi giorni parte dell’aria fredda si riverserà sul Mediterraneo attraverso la porta del Rodano e soprattutto nella giornata di sabato interesserà la nostra isola.

La saccatura comporterà la formazione di un vortice di bassa pressione sul Tirreno centrale che sarà responsabile di precipitazioni anche a carattere nevoso sui principali rilievi della nostra isola. Sabato sono attese termiche a 850hPa (circa 1400m) attorno a -1°, mentre a 500hpa (circa 5500m) fino a -30/-31°;. Si avranno dunque rovesci intermittenti anche a carattere temporalesco soprattutto sulla Sicilia centro occidentale; un po’ più a riparo la Sicilia orientale dove i fenomeni risulteranno per lo più deboli ed isolati.

La quota neve nel momento migliore, atteso nella mattinata di sabato, dovrebbe attestarsi attorno ai 1000/1100, ma non si escludono fiocchi più in basso in caso di fenomeni intensi.

VENERDÌ 21 novembre

Giornata caratterizzata da cielo nuvoloso sui settori centro occidentali con rovesci alternati a temporanee pause soprattutto sui settori sud occidentali. Sul resto dell’isola variabilità con possibili deboli rovesci.

Temperature inizialmente stazionarie, in sensibile calo dal pomeriggio ad iniziare dai settori occidentali.

Venti di moderata o localmente forte intensità di ponente.

Mari mossi.

SABATO 22 novembre

Cielo nuvoloso o coperto su gran parte dell’isola con rovesci anche a carattere temporalesco sui settori centro occidentali, con fenomeni localmente di moderata o forte intensità. Altrove cielo molto nuvoloso con fenomeni irregolari.

Neve al mattino sui 1000/1100 metri specie sui Sicani, altrove oltre 1200/1300 metri; quota neve in rialzo dal pomeriggio.

In serata fenomeni in graduale attenuazione, relegati per lo più ai settori centro settentrionali.

Temperature in ulteriore calo sia nei valori massimi che minimi, sotto le medie del periodo anche di 6/7°.

Venti di moderata o localmente forte intensità di libeccio.

Mari molto mossi, agitati i bacini occidentali.

DOMENICA 23 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali e settentrionali con la possibilità di rovesci di debole o moderata intensità alternati a temporanee pause. Sul resto dell’isola cielo schiarite più ampie con fenomeni isolati o assenti.

Temperature in lieve aumento nei valori massimi, stazionarie nei minimi, in generale ancora sotto le medie del periodo.

Venti deboli dai quadranti nord occidentali.

Mari molto mossi.