Sicilia, arriva lo scirocco: vento forte, sabbia dal Sahara e temperature fino a 40 gradi
PALERMO – Dalla giornata la Sicilia sarà investita da una nuova ondata di caldo e vento. Colpa di una saccatura che affonda verso la penisola iberica e che, pur interessando solo marginalmente l’isola...
PALERMO – Dalla giornata la Sicilia sarà investita da una nuova ondata di caldo e vento. Colpa di una saccatura che affonda verso la penisola iberica e che, pur interessando solo marginalmente l’isola, porterà effetti evidenti: aria rovente, mari agitati e cieli offuscati dal pulviscolo sahariano.
I venti di scirocco soffieranno con intensità moderata o forte, raggiungendo raffiche fino a 60 chilometri orari sui settori occidentali. Sulle coste esposte si attendono condizioni di burrasca e mari fino ad agitati, con possibili disagi per la navigazione e collegamenti marittimi a rischio.
Il fenomeno più rilevante sarà però l’aumento delle temperature. Sul Palermitano, complici i venti di caduta dai rilievi, le massime potrebbero toccare i 38-40 gradi, con picchi anche superiori nelle aree interne e lungo il litorale tirrenico. Una fiammata che renderà l’atmosfera quasi estiva, in netto contrasto con la stagione ancora agli inizi.
Gli esperti avvertono che il caldo anomalo sarà accompagnato dal classico cielo lattiginoso dovuto alla sabbia del Sahara in sospensione, destinata a sporcare auto, balconi e superfici all’aperto.
Per il fine settimana lo scenario resterà instabile: la Sicilia continuerà a risentire marginalmente dell’azione della saccatura, mantenendo un contesto caldo e ventoso, con valori termici ben oltre la media del periodo