Sicilia, arriva lo scirocco: vento forte, sabbia dal Sahara e temperature fino a 40 gradi

PALERMO – Dalla giornata la Sicilia sarà investita da una nuova ondata di caldo e vento. Colpa di una saccatura che affonda verso la penisola iberica e che, pur interessando solo marginalmente l’isola...

A cura di Redazione 28 agosto 2025 10:17

Condividi