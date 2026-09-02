Sicilia, caldo ancora intenso: prorogato fino al 30 settembre lo stop al lavoro nelle ore più calde

Il divieto resta in vigore dalle 12.30 alle 16 nelle aree a maggior rischio per edilizia, agricoltura, cave e logistica. Confermate le tutele per i rider.

Alla luce delle temperature che continuano a mantenersi elevate in Sicilia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto la proroga dell’ordinanza regionale sullo stress termico, inizialmente in scadenza il 31 agosto.

Il provvedimento resterà quindi in vigore fino al 30 settembre e continuerà a prevedere il divieto di lavoro nelle ore centrali della giornata per le attività maggiormente esposte al rischio derivante dalle alte temperature.

In particolare, nelle aree considerate a maggiore rischio sarà vietato lavorare sotto il sole nella fascia compresa tra le 12.30 e le 16, soprattutto nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, delle cave e della logistica.

Confermate anche le misure di tutela previste per i rider, particolarmente esposti durante le ore più calde della giornata.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nell’ordinanza, compreso il riferimento alla mappa del rischio pubblicata sul portale Worklimate, utilizzata per individuare le zone e le fasce orarie in cui le condizioni climatiche possono rappresentare un pericolo maggiore per i lavoratori.

La decisione della Regione arriva in considerazione del perdurare delle temperature elevate, che anche nel mese di settembre potrebbero continuare a creare condizioni di rischio per chi svolge attività lavorative all’aperto.

L’obiettivo del provvedimento resta quello di ridurre l’esposizione dei lavoratori alle condizioni di caldo più intenso e prevenire possibili conseguenze legate allo stress termico durante le ore centrali della giornata.