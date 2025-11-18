Sicilia, caldo anomalo e sabbia nel cielo: temperature estive all’alba e da venerdì atteso un crollo termico
In attesa che arrivi qualche pioggia anche qui sui settori orientali, i dati di questa mattina parlano da soli: temperature incredibili già alle 6 del mattino, valori che starebbero bene in piena estate. La causa è la presenza di forti venti sudoccidentali che, scendendo dai rilievi, generano un marcato “effetto foehn”, capace di far impennare le temperature anche nelle prime ore del giorno.
Prosegue infatti la fase di anomalo caldo autunnale che sta interessando l’Isola, con masse d’aria miti che si riscaldano ulteriormente a causa dei venti di caduta. Raffiche ancora a tratti forti sono attese fino alla metà della giornata, prima di un graduale indebolimento entro la serata.
Sul fronte delle precipitazioni, anche oggi la situazione resta povera: piogge scarse e irregolari, spesso miste a limo desertico, potranno interessare la Sicilia orientale nel corso della giornata e della notte.
Domani, cielo a tratti nuvoloso ma meno caliginoso, scarsa possibilità di deboli rovesci locali e temperature in lieve calo. Condizioni molto simili sono attese anche giovedì.
Un cambiamento più netto arriverà da venerdì, quando una profonda saccatura polare diretta verso il Nord Africa richiamerà correnti miti ma umide sulla Sicilia, con piogge più diffuse sui settori occidentali e meridionali.
Sabato, infine, l’aria fredda dovrebbe raggiungere anche la nostra regione, determinando un brusco calo termico con valori pienamente invernali per alcuni giorni. Possibili le prime – seppur deboli – nevicate a quote medio-basse sull’Etna e sui rilievi dell’Appennino siculo.
Seguiranno aggiornamenti.