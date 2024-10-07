SICILIA: CALDO ANOMALO FINO A MERCOLEDÌ, POSSIBILI CAMBIAMENTI A PARTIRE DA GIOVEDI

Sul Mediterraneo centro occidentale nella giornata di lunedì la pressione atmosferica subirà un temporaneo aumento in attesa del passaggio, lungo le regioni italiane, di una perturbazione di origine a...

Sul Mediterraneo centro occidentale nella giornata di lunedì la pressione atmosferica subirà un temporaneo aumento in attesa del passaggio, lungo le regioni italiane, di una perturbazione di origine atlantica legata ad un flusso di correnti umide ed instabili provenienti da ovest.

Si tratterà di un passaggio rapido dovuto ad una spinta da ovest di un promontorio di alta pressione di matrice sub tropicale alimentato dall’arrivo sull’Europa nord occidentale dell’ex uragano Kirk, dato che una volta che avrà raggiunto le medie latitudini dell’Atlantico avrà perso lo status di ciclone tropicale assumendo le caratteristiche di tempesta extra tropicale.

Ma adesso torniamo a noi dando uno sguardo più dettagliato al tempo previsto sulla nostra isola per i primi giorni della settimana.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 7 Ottobre

Al mattino avremo su buona parte della Sicilia condizioni di cielo poco nuvoloso con tendenza, nel corso della giornata, ad un’intensificazione della nuvolosità ad iniziare dal trapanese per poi estendersi, entro la serata, a gran parte del territorio regionale, dando luogo a qualche isolato fenomeno di debole intensità, più probabile lungo il settore centro occidentale dell’isola.

Venti inizialmente deboli di direzione variabile, tendenza nel corso della giornata a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare.

Mari generalmente poco mossi con moto ondoso in aumento lungo il Canale di Sicilia.

Temperature in aumento sia nei valori diurni che notturni.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 8 Ottobre

Fin dal mattino avremo su gran parte del nostro territorio regionale condizioni di cielo nuvoloso, con possibili fenomeni a carattere sparso e di debole intensità specie lungo il settore occidentale e settentrionale della regione.

In serata ed in nottata ulteriore intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni lungo la Sicilia centro settentrionale ed occidentale.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: mosso il Canale di Sicilia ed il mar Ionio, poco mosso il mar Tirreno in prossimità della fascia costiera.

Temperature in ulteriore aumento, specie lungo il settore tirrenico dell’isola.