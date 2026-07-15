Sicilia, caldo intenso in arrivo: avviso straordinario della Protezione Civile dal 15 al 19 luglio

Temperature elevate e alti tassi di umidità: possibili disagi soprattutto nelle pianure centrali e orientali e lungo le coste

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso straordinario per le alte temperature previste nei prossimi giorni in Sicilia.

Secondo le più recenti previsioni meteorologiche, da mercoledì 15 luglio fino a domenica 19 luglio l’Isola sarà interessata dalla prima significativa ondata di calore della stagione.

Le condizioni più critiche sono attese a causa della concomitanza tra temperature particolarmente elevate e alti livelli di umidità. Il caldo potrebbe risultare particolarmente intenso nelle pianure delle zone centrali e orientali della Sicilia e lungo le aree costiere.

Queste condizioni potrebbero determinare un marcato disagio bioclimatico, con possibili conseguenze soprattutto per le persone maggiormente vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti affetti da patologie.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha deciso di anticipare i consueti avvisi, comunicando preventivamente lo scenario atteso per permettere alle amministrazioni locali e alle strutture competenti di predisporre le necessarie misure organizzative e di prevenzione.

La Protezione Civile continuerà a seguire costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica e provvederà a trasmettere eventuali aggiornamenti sulla base delle successive elaborazioni previsionali.