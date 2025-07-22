SICILIA, CALDO RECORD: A FRANCOFONTE OLTRE 36°C ALLE 6 DEL MATTINO. WEEKEND ROVENTE, TREGUA SOLO DA DOMENICA

Un’ondata di calore eccezionale sta interessando in queste ore la Sicilia, con temperature che già alle prime luci del giorno hanno raggiunto livelli estivi estremi. Alle ore 6 del mattino, in alcune...

Un’ondata di calore eccezionale sta interessando in queste ore la Sicilia, con temperature che già alle prime luci del giorno hanno raggiunto livelli estivi estremi. Alle ore 6 del mattino, in alcune località della fascia orientale, i termometri segnavano valori superiori ai 35°C. Spicca il caso di Francofonte, dove si sono toccati i 36,2°C, un dato che conferma la gravità della situazione climatica in atto.

La giornata di oggi, lunedì 22 luglio, sarà segnata da un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto nei settori centro-orientali e meridionali dell’isola. Sulle aree tirreniche il caldo risulterà leggermente meno intenso, ma sarà accompagnato da alti livelli di umidità che renderanno il clima particolarmente afoso.

L’ondata di calore è legata alla persistenza di un anticiclone subtropicale, che continua a stazionare sull’area mediterranea, impedendo l’arrivo di correnti più fresche. In queste ore si è instaurata una configurazione pre-frontale, con venti in risalita dal Nord Africa che stanno alimentando un flusso caldo e secco verso la Sicilia.

Secondo gli esperti, un primo calo delle temperature è previsto nel pomeriggio di sabato 26 luglio, inizialmente sui versanti settentrionali. Il vero sollievo dovrebbe arrivare nella giornata di domenica 27, quando è atteso l’ingresso di masse d’aria più temperate che potrebbero riportare i valori termici su livelli più consoni alla stagione.

Nel frattempo, le autorità raccomandano di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione alle fasce fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.