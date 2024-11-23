SICILIA, CROLLO TERMICO: TEMPERATURE GIÙ DI 7°C E VENTI INTENSI
Dopo una giornata di ieri caratterizzata da una certa nuvolosità e qualche pioggia, in particolare sulle aree settentrionali della Sicilia, la situazione meteorologica evolve verso un deciso calo delle temperature.
I venti, già protagonisti ieri, continuano a soffiare con intensità su diverse località dell’isola, contribuendo a un drastico cambiamento climatico.
Residui di instabilità sul messinese
Oggi, le nubi residui si concentrano principalmente sul messinese, dove non si esclude la possibilità di sporadici piovaschi. Tuttavia, sul resto del territorio regionale, il sole sarà il protagonista della giornata, con cieli perlopiù sgombri da coperture significative.
Temperature in calo e venti di tramontana
La rotazione dei venti a tramontana, localmente tesi, è la causa principale del brusco calo termico previsto per oggi.
Dopo aver registrato ieri picchi di temperatura fino a 25°C tra le province di Catania e Siracusa, si stima che i valori scenderanno di circa 6-7 gradi.
Questo porterà un clima decisamente più fresco su tutta l’isola.
Con l’attenuazione del vento, le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi nei prossimi giorni, ma le temperature resteranno contenute rispetto ai valori registrati negli ultimi tempi, segnando un vero e proprio ingresso nell’atmosfera tipica di fine autunno.
Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo e sull’evoluzione delle condizioni atmosferiche.