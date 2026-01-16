Sicilia, da lunedì forte maltempo: scatta il preallertamento della Protezione Civile

Una fase di maltempo di forte intensità è prevista dalle prime ore di lunedì 19 gennaio su gran parte della Sicilia, con particolare attenzione alle aree costiere ioniche. A lanciare il preallertament...

Una fase di maltempo di forte intensità è prevista dalle prime ore di lunedì 19 gennaio su gran parte della Sicilia, con particolare attenzione alle aree costiere ioniche. A lanciare il preallertamento è la Protezione Civile Regionale Siciliana, che ha invitato sindaci e responsabili comunali ad attivare tutte le procedure preventive necessarie.

Secondo quanto comunicato, sono attesi venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità, condizioni che potrebbero favorire il verificarsi di eventi idrogeologici avversi.

In via precauzionale, viene richiesta l’immediata verifica dei punti critici del territorio, come sottopassi, torrenti, pendii e attraversamenti stradali, oltre alla messa in sicurezza di alberature, cartellonistica, strutture temporanee e coperture leggere. Particolare attenzione è rivolta anche alle infrastrutture esposte alle mareggiate.

Le amministrazioni comunali sono inoltre invitate ad allertare il personale e le organizzazioni di volontariato, predisporre l’eventuale apertura dei Centri Operativi Comunali (COC) e informare la popolazione sui comportamenti di autoprotezione, raccomandando di evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio.

Di seguito, il comunicato integrale diffuso alle autorità competenti.

📄 Comunicato integrale

⚠️ Preallertamento per condizioni meteo avverse ⚠️

Ai Sindaci e ai Responsabili di Protezione Civile

Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene opportuno procedere a un preallertamento preventivo di tutte le strutture operative, al fine di consentire un’adeguata preparazione per il possibile verificarsi di severi eventi idrogeologici avversi.

Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a:

punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizione di interdizioni;

cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale;

alberature, pali e tralicci;

coperture leggere e strutture temporanee;

strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate.

Si invita inoltre a:

allertare il personale comunale e le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego;

predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei COC;

informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare, raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio;

mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile e con le Prefetture competenti.

Si confida nella massima attenzione e collaborazione