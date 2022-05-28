SICILIA, DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ALLERTA METEO PER OGGI 28 MAGGIO 2022

Allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 28 Maggio 2022 in Sicilia.La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di oggi . Si prevedono precipit...

Allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 28 Maggio 2022 in Sicilia.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di oggi . Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-occidentali.

Si prevede quindi un sabato instabile sull'Isola a causa di un ciclone in arrivo dalla Sardegna che dovrebbe portare temporali in diverse zone della Sicilia. Previsto anche un leggero calo termico.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE DEL 27 MAGGIO:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 28 MAGGIO 2022, E PER LE

SUCCESSIVE 24, SU VENETO ED EMILIA-ROMAGNA;

- DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA;

- DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU PIEMONTE, LOMBARDIA E LAZIO;

- DALLA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SU TOSCANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SETTENTRIONALE, E SULLA CAMPANIA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA MATTINATA DI DOMANI SABATO 28 MAGGIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, VENTI FORTI INTORNO EST NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE.