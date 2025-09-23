Sicilia, domani cambia la tendenza: allerta gialla della Protezione Civile per maltempo su tutta l’isola

Secondo le previsioni meteo, da domani la Sicilia sarà interessata da precipitazioni diffuse, che questa volta coinvolgeranno l’intero territorio regionale.La Protezione Civile Regionale ha infatti em...

Secondo le previsioni meteo, da domani la Sicilia sarà interessata da precipitazioni diffuse, che questa volta coinvolgeranno l’intero territorio regionale.

La Protezione Civile Regionale ha infatti emanato un bollettino di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido per tutte le nove province siciliane. Le previsioni parlano di piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati variabili da deboli a moderati.

Oltre alle precipitazioni, si segnala anche una diminuzione delle temperature massime, che contribuirà a un generale abbassamento del clima su tutta l’isola.

La popolazione è invitata alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, come zone collinari, costiere e prossimità di corsi d’acqua.

La giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025, è segnata dal persistere del vortice ciclonico denominato “Alessio”, che sta determinando condizioni di forte instabilità atmosferica su diverse regioni italiane.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Aeronautica Militare, sono attese precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, che nelle prossime ore continueranno a interessare vaste aree del Centro e del Nord Italia, per poi spostarsi anche verso Sud.

In particolare, i fenomeni persisteranno fino alla mattinata di domani su Umbria e Lazio, mentre fino alla serata di mercoledì 24 settembre saranno coinvolte anche Campania, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia.

Dal mattino di domani e per l’intera giornata, i fenomeni di forte intensità interesseranno anche la Sicilia, con possibili temporali accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La popolazione è invitata alla massima prudenza, in particolare nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico e nelle zone urbane dove non si escludono allagamenti e disagi alla viabilità.

Comunicato integrale Aeronautica Militare

Homepage Aeronautica Militare – PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 23/09/25

FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:

A SEGUITO DELLA PRESENZA DEL VORTICE "ALESSIO", PERSISTONO

PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE

TEMPORALESCO PER LA GIORNATA DI OGGI 23 SETTEMBRE 2025:

FINO ALLA MATTINATA DI DOMANI, MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE 2025 SU

UMBRIA E LAZIO.

UMBRIA E LAZIO. E FINO ALLA SERATA DI DOMANI SU CAMPANIA, LOMBARDIA, VENETO,

TRENTINO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI E FINO ALLA SERATA SI PREVEDONO

PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE

TEMPORALESCO SULLA SICILIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SOPRA CITATI SARANNO ACCOMPAGNATI DA

FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI

VENTO.