Sicilia, domenica torna il grande caldo: temperature fino a 40°C, forte Scirocco e rischio incendi

Sicilia, il caldo torna a colpire: domenica picchi di 40°C, attenzione a vento e incendi

Nuova impennata delle temperature in Sicilia nella giornata di domenica 26 luglio 2026. L’arrivo di correnti molto calde provenienti dal Nord Africa, accompagnate da venti di Ostro e Scirocco, potrebbe riportare la colonnina di mercurio vicino ai 40°C in diverse zone dell’Isola.

Le aree maggiormente interessate dovrebbero essere quelle del versante tirrenico, dove le temperature potranno raggiungere localmente i 39-40°C. Il vento meridionale potrà inoltre risultare sostenuto o forte, con raffiche localmente intense.

Caldo molto forte anche sulla Piana di Catania, dove sono attesi valori prossimi ai 40°C. Temperature più contenute, ma comunque elevate, nelle zone interne del Nisseno e dell’Ennese, con punte intorno ai 35°C.

Il quadro trova conferma anche nell’avviso n.153 della Protezione Civile regionale, valido dalle ore 00 di domenica 26 luglio, che indica per la Sicilia temperature massime in aumento con valori localmente molto elevati, minime in crescita e venti meridionali con locali rinforzi.

Sul fronte delle ondate di calore, il bollettino indica per Catania una temperatura massima percepita di 37°C, 36°C a Messina e 35°C a Palermo, tutte con livello 1.

Resta alta anche l’attenzione per gli incendi: per la provincia di Catania è indicata pericolosità media e fase di preallerta, mentre Palermo e Trapani risultano in livello di attenzione per pericolosità alta.

Dunque, dopo la breve attenuazione degli ultimi giorni, domenica il caldo tornerà a farsi sentire con forza, soprattutto lungo il Tirreno e sulla Piana di Catania.