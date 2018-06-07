95047

Sicilia ed Etna visti dallo spazio: le prime immagini di Sentinel 3B

07 giugno 2018 15:28
Sono della Sicilia, con l'Etna bene in evidenza, le prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel 3B, la più recente delle sentinelle del pianeta, lanciata il 25 aprile nell'ambito del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.

Pubblicate sul sito dell'Esa, le immagini sono mostrano la superficie terrestre colorata in rosso e arancio, le superfici marine in blu, le aree in blu-nero scuro corrispondono alle nuvole, che non sono trasparenti alle radiazioni termiche a infrarossi e quindi impediscono la visione di mare e terra.

Sentinel 3 è stato progettato per fornire temperature delle acque superficiali e misure al servizio dei centri di previsione oceanografici e meteorologici, mentre sulla superficie terrestre gli strumenti possono monitorare zone di calore urbano e incendi boschivi

