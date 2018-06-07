Sicilia ed Etna visti dallo spazio: le prime immagini di Sentinel 3B

Sono della Sicilia, con l'Etna bene in evidenza, le prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel 3B, la più recente delle sentinelle del pianeta, lanciata il 25 aprile nell'ambito del program...

Sono della Sicilia, con l'Etna bene in evidenza, le prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel 3B, la più recente delle sentinelle del pianeta, lanciata il 25 aprile nell'ambito del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.

Pubblicate sul sito dell'Esa, le immagini sono mostrano la superficie terrestre colorata in rosso e arancio, le superfici marine in blu, le aree in blu-nero scuro corrispondono alle nuvole, che non sono trasparenti alle radiazioni termiche a infrarossi e quindi impediscono la visione di mare e terra.

Sentinel 3 è stato progettato per fornire temperature delle acque superficiali e misure al servizio dei centri di previsione oceanografici e meteorologici, mentre sulla superficie terrestre gli strumenti possono monitorare zone di calore urbano e incendi boschivi