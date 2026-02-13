Sicilia flagellata dal vento nella notte: alberi abbattuti e cavi elettrici interrotti, tanti danni segnalati

Sicilia flagellata dal vento nella notte: tanti danni segnalati

La furia del vento è stata protagonista della notte appena trascorsa in Sicilia, provocando disagi e situazioni di pericolo in diverse zone dell’Isola. Numerose le segnalazioni di danni arrivate da più province, con interventi richiesti per alberi caduti, rami pericolanti e strutture divelte.

In particolare, la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta segnala una situazione critica lungo la via principale che collega Zafferana Etnea alla frazione di Fleri, ma anche nelle aree vicine di Trecastagni e Pedara.

Secondo quanto riferito, lungo il tratto stradale sarebbero presenti alberi abbattuti, grossi rami, pali della luce e cartelli stradali caduti, oltre a un grande pannello di lamiera e cartongesso finito sulla carreggiata.

Particolarmente pericoloso il tratto Monterosso – Trecastagni, dove alcuni cavi elettrici risultano interrotti tra un palo e l’altro, rendendo la strada estremamente rischiosa per la circolazione.

Raffiche fino a 100 km/h: miglioramento atteso nel pomeriggio

La situazione sarebbe legata ad un intenso flusso occidentale di origine atlantica che ha colpito la Sicilia con venti forti e raffiche che, in alcune aree, avrebbero raggiunto anche i 100 km/h.

Il miglioramento è atteso nelle prossime ore, soprattutto nel pomeriggio, ma l’attenzione resta alta: il weekend di San Valentino potrebbe infatti portare aria artica e nuove condizioni di instabilità.

Massima prudenza alla guida

Si invita la popolazione alla massima prudenza, soprattutto lungo le strade interne e collinari, e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti.