Meteo Sicilia, inizio settimana con temperature in calo ma resta l’afa: possibili ancora picchi di 40°C

Stop alle correnti roventi e alla favonizzazione: sul Siracusano e sulla costa tirrenica si potrà scendere a 31-33°C

Non sarà ancora la via d’uscita definitiva dal caldo anomalo che sta interessando la Sicilia praticamente per tutta l’estate, ma da lunedì 31 agosto è atteso un primo ridimensionamento delle temperature dopo i valori eccezionalmente elevati raggiunti domenica.

A diminuire saranno soprattutto gli effetti delle correnti molto calde e della favonizzazione, particolarmente marcati nelle ultime ore sul Palermitano e lungo la costa siracusana. L’arrivo di venti più settentrionali favorirà un abbassamento delle temperature, soprattutto lungo la costa tirrenica e nel Siracusano.

Proprio in queste zone, dopo i picchi compresi localmente tra 40 e 45°C, le massime potranno scendere verso valori generalmente compresi tra 31 e 33°C.

Il caldo, tuttavia, non scomparirà. L’aumento dei tassi di umidità renderà infatti l’aria più afosa e il disagio climatico potrà restare elevato, nonostante la diminuzione delle temperature.

Il calo termico sarà meno evidente nelle aree interne della Sicilia, dove nelle ore più calde saranno ancora possibili valori molto elevati. Picchi intorno o localmente superiori ai 40°C potranno ancora registrarsi tra il basso Trapanese, l’Agrigentino occidentale, alcune zone dell’entroterra regionale e la Piana di Catania.

Sul settore sud-occidentale dell’Isola, in particolare tra Trapanese e Agrigentino, le temperature potranno quindi mantenersi su valori molto alti, con punte localmente comprese tra 36 e 40°C.

Le condizioni meteo

Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante la prima parte della giornata. Dal pomeriggio il quadro resterà sostanzialmente invariato, mentre in serata potranno comparire nubi sparse soprattutto sulle zone settentrionali della Sicilia.

Il pulviscolo sahariano tenderà ulteriormente ad arretrare.

Temperature

Le temperature saranno in generale diminuzione, anche se il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle zone interne, sulla Piana di Catania e nel settore sud-occidentale dell’Isola.

Il senso di disagio climatico potrà restare elevato a causa dell’aumento dell’umidità e dell’afa.

Venti

I venti soffieranno generalmente deboli o moderati, prevalentemente dai quadranti settentrionali e nord-occidentali. Possibili raffiche sullo Stretto di Sicilia e rinforzi più sostenuti sullo Ionio.

Mari

I mari saranno poco mossi o mossi. Lo Ionio potrà diventare localmente molto mosso, soprattutto al largo e nel corso della serata.

Si tratterà quindi di una tregua rispetto ai picchi estremi registrati domenica, ma non ancora della conclusione definitiva della lunga fase di caldo che continua a caratterizzare l’estate siciliana.