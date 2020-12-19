SICILIA, IL BOLLETTINO DEL 19 DICEMBRE 2020: SI REGISTRANO 878 NUOVI CASI, 22 I DECESSI

Sono 878 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, lo stesso numero di pazienti che risultano guariti; 7.237 i tamponi eseguiti e 22 i decessi, che portano il totale a 2.131. Con i nuovi casi...

Sono 878 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, lo stesso numero di pazienti che risultano guariti; 7.237 i tamponi eseguiti e 22 i decessi, che portano il totale a 2.131. Con i nuovi casi sono 33.843 gli attuali positivi.

Di questi sono ricoverati 1.245 pazienti, 28 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1.071 dei quali in regime ordinario 20 in meno rispetto a ieri; 174 in terapia intensiva 8 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 32.598.

Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra 278 nuovi casi, Palermo 180, Messina 190, Ragusa 61, Trapani 50, Siracusa 55, Agrigento 14, Caltanissetta 16, Enna 34.

DATI ITALIA

Sono 16.308 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti, che portano il totale a 68.447 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 176.185 tamponi. Sono in totale in Italia 2.784 i ricoverati in terapia intensiva, rispetto a ieri si registrano 35 persone in meno.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.308 contagiati

• 553 morti

• 23384 guariti

-35 terapie intensive | -405 ricoveri

176.185 tamponi

Tasso di positività: 9,3%