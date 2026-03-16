Sicilia, l’Aeronautica Militare: temporali intensi fino a domani, attenzione allo Ionio

Maltempo al Sud, l’Aeronautica Militare: temporali intensi in arrivo anche sulla Sicilia

Una nuova fase di maltempo interessa il Sud Italia e nelle prossime ore l’attenzione si concentra anche sulla Sicilia, dove sono attese precipitazioni diffuse e temporali localmente intensi. A segnalarlo è l’Aeronautica Militare, attraverso il bollettino ufficiale sui fenomeni intensi emesso dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (C.N.M.C.A.).

Il peggioramento è legato alla presenza di un sistema perturbato sul Mediterraneo che sta richiamando aria umida verso le regioni meridionali, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali, in particolare lungo i versanti ionici.

Focus Sicilia

Secondo le previsioni, i fenomeni più significativi potrebbero interessare tra martedì 17 marzo e le prime ore di mercoledì 18 marzo diverse aree della Sicilia, con particolare attenzione ai settori ionici dell’isola.

In queste zone sono possibili:

precipitazioni intense anche a carattere temporalesco

frequente attività elettrica

locali grandinate

forti raffiche di vento

Il peggioramento non riguarderà soltanto la pioggia. Le condizioni meteo marine sono infatti destinate a peggiorare sensibilmente: sul Mar Ionio è previsto un aumento del moto ondoso fino a mare molto agitato, soprattutto tra la giornata di martedì e le prime ore di mercoledì.

La situazione viene monitorata costantemente dagli enti meteo e si raccomanda prudenza nelle aree maggiormente esposte ai temporali, specie lungo la fascia ionica dell’isola.

Il bollettino dell’Aeronautica Militare

Di seguito il testo integrale della previsione di fenomeni intensi diffusa dall’Aeronautica Militare – C.N.M.C.A.:

“Persistono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, fino alla serata di oggi lunedì 16 marzo 2026 su Puglia e Basilicata, e fino alla tarda serata di domani, martedì 17 marzo 2026 su Calabria e Sicilia, con particolare attenzione ai rispettivi settori ionici, accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si prevede inoltre, dal tardo mattino di domani martedì 17 marzo 2026 e fino alle prime ore di dopodomani mercoledì 18 marzo 2026, stato del mare fino a molto agitato sullo Ionio.”

Le prossime ore saranno quindi decisive per valutare l’evoluzione del maltempo sul Sud Italia e sulla Sicilia, dove i temporali potrebbero risultare localmente intensi.