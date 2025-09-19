Sicilia, libri di testo gratis o semigratis per l’anno scolastico 2025/2026: domande entro il 17 ottobre

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 la Regione Siciliana ha attivato la procedura per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo...

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 la Regione Siciliana ha attivato la procedura per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.

Il beneficio spetta alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a 10.632,94 euro. La domanda dovrà essere presentata dai genitori o tutori presso la scuola frequentata entro il 17 ottobre 2025, allegando:

• documento di identità,

• codice fiscale,

• attestazione ISEE valida.

Non è necessario allegare scontrini di spesa, ma occorrerà conservarli per eventuali controlli. Le scuole trasmetteranno poi le istanze ai Comuni di residenza entro il 19 novembre 2025. I Comuni invieranno i dati al Dipartimento regionale entro il 13 marzo 2026.

Il contributo non potrà superare il costo effettivo dei libri adottati e sarà erogato sotto forma di buoni da utilizzare esclusivamente presso librerie e cartolibrerie autorizzate, oppure con pagamento diretto ai beneficiari.

Si tratta di un sostegno importante per molte famiglie siciliane, considerate le spese sempre più elevate per l’acquisto dei manuali scolastici. Tuttavia, la soglia ISEE fissata ormai da anni rischia di escludere diversi nuclei che, pur avendo redditi modesti, superano di poco il limite stabilito