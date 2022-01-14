SICILIA, MANCATI PAGAMENTI PER L’AVVISO 22: IL CASO FINISCE PER LA TERZA VOLTA SU STRISCIA LA NOTIZIA

Oreste Lauria, portavoce dei tirocinanti dell’avviso 22 della Regione Siciliana, continua a far sentire la voce di chi, come lui, ancora è in attesa dei pagamenti dovuti alla prestazione di lavoro svo...

Oreste Lauria, portavoce dei tirocinanti dell’avviso 22 della Regione Siciliana, continua a far sentire la voce di chi, come lui, ancora è in attesa dei pagamenti dovuti alla prestazione di lavoro svolta.

Una vicenda che già, per la terza volta, è finita nelle televisioni nazionali con un servizio di “Striscia la Notizia”.

“Purtroppo ad oggi molti tirocinanti, non solo, non sono messi a conoscenza della loro pratica al riguardo, non sanno neanche sè verranno pagati.

Ancora oggi, molti tirocinanti dell’avviso 22 sono in attesa di essere pagati dall’assessorato al lavoro.

Addirittura una buona parte di questi aspetta dal 2019 senza mai aver ricevuto un solo pagamento.

A distanza di 2 anni, e veramente assurdo, che ci siano tirocinanti che attendono di essere pagati dalla regione siciliana per un lavoro svolto e mai retribuito lavorando presso enti pubblici ed aziende private.

È già inaccettabile che tutto ciò accada sopra le spalle dei tirocinanti che sono disoccupati della stessa regione siciliana, che non vengano pagati dall’assessorato al lavoro.

Con delle istituzioni che dovrebbero tutelare i diritti dei lavoratori?

Se, come più volte è stato dichiarato, dall’assessore al lavoro Antonio Scavone è dal dirigente generale capo dipartimento lavoro regionale ING. Gaetano Sciacca, che i fondi ci sono e che il problema sia derivato da una compilazione errata della documentazione inviata dagli enti promotori, com’è possibile che a distanza di 2 anni nessuno si sia preso briga di far correggere gli errori agli enti promotori?

Dalle dichiarazioni apprese durante questi ultimi mesi, e anche dal servizio andato in onda l’8 Gennaio 2022, su striscia la notizia, mi chiedo, come sia possibile che l’assessorato al lavoro si sia accorto di queste criticità a tirocinio concluso dei tirocinanti, aziende ed enti promotori che ancora oggi non riescono a sanare gli errori è fornire la documentazione prevista?

Un’amministrazione pubblica come l’assessorato al lavoro non dovrebbe fare rispettare il principio di legalità?

E in ogni caso i controlli andavano fatti prima per tempo e durante, sull’attivazione e sospensione durante il look Dawn dei tirocini ai tirocinanti.

La regione siciliana trovi una soluzione per mettere in pagamento la restante parte dei tirocinanti dell’avviso 22, aspettano da 2 anni di essere pagati dall’assessorato al lavoro.

in ogni caso siamo pronti ad agire legalmente a ricorrere alla giustizia e chiediamo di accertarsi di chi sarebbero le responsabilità.

I tirocinanti devono essere pagati. E’ un nostro diritto”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA A STRISCIA LA NOTIZIA