Sicilia nel mirino del maltempo: Aeronautica Militare e Protezione Civile lanciano l’allerta per sabato 27 settembre, attenzione al settore meridionale

La Sicilia si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’Aeronautica Militare ha emesso un bollettino di previsione di fenomeni intensi, valido dalla mattina di sabato 27 settembre 2025 fino a fine giornata, che annuncia precipitazioni intense e abbondanti, in particolare sul settore meridionale dell’isola.

Secondo gli esperti, non si tratterà soltanto di piogge: i temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, delineando un quadro potenzialmente critico per diverse aree della regione.

L’avviso riguarda anche la Calabria, soprattutto il settore centro-meridionale, ma la Sicilia meridionale è indicata come una delle zone maggiormente esposte ai fenomeni intensi.

A confermare il quadro è anche la Protezione Civile della Regione Siciliana, che ha diffuso il consueto bollettino informativo, annunciando l’allerta gialla per la giornata di sabato 27 settembre in tutte le nove province dell’isola.

Sono attese precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi di pioggia generalmente moderati, ma più consistenti nei settori meridionali ed orientali. Inoltre, le temperature massime subiranno una diminuzione, dopo i valori decisamente superiori alla media stagionale registrati nei giorni scorsi.

Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti ufficiali, ad evitare spostamenti non necessari durante le ore di maggiore instabilità e ad adottare le consuete misure di autoprotezione in caso di temporali intensi.

Il fine settimana in Sicilia si annuncia dunque caratterizzato dal maltempo, con particolare riguardo alla fascia meridionale e occidentale dell’isola.

