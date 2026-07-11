Sicilia nella morsa del caldo: domenica fino a 40°C, allerta arancione per ondate di calore

Temperature in forte aumento soprattutto tra Catanese e Siracusano. Protezione Civile: rischio elevato per la salute, preallerta per gli incendi.

La Sicilia si prepara ad affrontare una domenica caratterizzata da temperature estreme. La Protezione Civile regionale ha diramato per domenica 12 luglio 2026 un'allerta arancione per il rischio di ondate di calore su tutto il territorio dell'Isola, invitando la popolazione ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare gli effetti delle alte temperature.

Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo sarà in ulteriore intensificazione e interesserà soprattutto le aree interne della regione. Le temperature più elevate sono attese tra il Catanese e il Siracusano, dove si registreranno valori compresi tra 38 e 39 gradi, con possibili picchi fino a 40°C nel Siracusano orientale.

Anche il Palermitano e il Trapanese faranno registrare valori molto elevati, con massime comprese tra 37 e 38°C. Lungo le coste, invece, le temperature saranno leggermente più contenute, ma l'elevata umidità renderà l'afa particolarmente intensa, aumentando il disagio fisico.

Nel bollettino della Protezione Civile è inoltre indicata la preallerta (livello giallo) per il rischio incendi in tutte le province siciliane. Le condizioni meteo-climatiche e la vegetazione secca favoriscono infatti l'innesco e la propagazione dei roghi, motivo per cui si raccomanda la massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare incendi.

Le autorità sanitarie consigliano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, indossare abiti leggeri e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, maggiormente esposte ai rischi legati alle elevate temperature.