Sicilia nella morsa del gelo: temperature in picchiata e rischio neve

Un’improvvisa e intensa ondata di gelo sta interessando l’Italia, con un brusco calo delle temperature, venti freddi e la possibilità di neve anche a quote basse. Secondo gli esperti, si tratta di un episodio poco comune negli ultimi decenni, con caratteristiche inusuali per il periodo.

Allerta meteo in diverse regioni

La ha diramato allerte meteo per diverse aree del Paese a causa del freddo intenso, del rischio ghiaccio e delle possibili precipitazioni nevose. Le criticità maggiori riguardano il Centro e il Sud, dove il repentino abbassamento dei termometri può creare disagi alla circolazione e alle attività quotidiane.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Temperature in forte diminuzione , con valori sotto lo zero soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

, con valori sotto lo zero soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Neve possibile a bassa quota in alcune zone, specie nelle aree interne e collinari.

possibile a bassa quota in alcune zone, specie nelle aree interne e collinari. Venti sostenuti e mari agitati lungo le coste esposte.

e mari agitati lungo le coste esposte. Ghiaccio sulle strade, con aumento del rischio per automobilisti e pedoni.

Attenzione anche in Sicilia

Anche la Sicilia potrebbe risentire degli effetti dell’irruzione fredda, con temperature più basse della media, venti e condizioni meteo instabili. Nelle zone interne non si escludono fenomeni di gelo nelle ore più fredde.

Raccomandazioni

Si invita la popolazione a prestare massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari nelle fasce orarie più critiche e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. Particolare prudenza è richiesta alla guida, soprattutto su strade secondarie e nelle aree soggette a formazione di ghiaccio.

