Sicilia, nuova allerta della Protezione Civile: in arrivo la tempesta denominata “Harry”, criticità tra lunedì 19 e martedì 20

A partire da domenica 18 gennaio, una intensa perturbazione interesserà la Sicilia, determinando condizioni di maltempo diffuse e persistenti su gran parte dell’Isola. Sono previste piogge molto inten...

A partire da domenica 18 gennaio, una intensa perturbazione interesserà la Sicilia, determinando condizioni di maltempo diffuse e persistenti su gran parte dell’Isola. Sono previste piogge molto intense, forti venti e mareggiate, con un progressivo peggioramento del quadro meteo nelle ore successive

Secondo le indicazioni della Protezione Civile, la fase di maltempo sarà caratterizzata da:

Piogge diffuse e localmente molto abbondanti , con rischio di allagamenti, frane ed esondazioni

, con rischio di Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali

dai quadranti meridionali Mareggiate intense lungo le coste maggiormente esposte

lungo le coste maggiormente esposte Nevicate sui rilievi oltre i 1500 metri

⚠️ Fase più critica tra lunedì e martedì

Le criticità maggiori sono attese tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, in particolare nelle aree orientali della Sicilia. Le zone più esposte potrebbero essere interessate da raffiche di vento molto forti, moto ondoso elevato e precipitazioni intense, soprattutto sui settori dell’Etna e dei Peloritani.

🏛️ Attivazione del sistema di Protezione Civile

I Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, sono chiamati ad attuare quanto previsto nei Piani comunali di protezione civile.

È stato inoltre attivato il volontariato di protezione civile, che opererà in coordinamento con i NOPI e le strutture operative per il presidio delle aree a rischio e l’assistenza alla popolazione.

👥 Raccomandazioni alla popolazione

Le autorità invitano i cittadini a:

Prestare massima attenzione agli avvisi meteo e di protezione civile

agli avvisi meteo e di protezione civile Limitare gli spostamenti non necessari

Evitare la sosta e il transito in sottopassi, alvei, zone costiere esposte

Mettere in sicurezza beni, mezzi e strutture esposte a vento e pioggia

esposte a vento e pioggia Adottare comportamenti di autoprotezione

ℹ️ Seguiranno aggiornamenti ufficiali in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.