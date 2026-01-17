Sicilia, nuova allerta della Protezione Civile: in arrivo la tempesta denominata “Harry”, criticità tra lunedì 19 e martedì 20
A partire da domenica 18 gennaio, una intensa perturbazione interesserà la Sicilia, determinando condizioni di maltempo diffuse e persistenti su gran parte dell’Isola. Sono previste piogge molto inten...
A partire da domenica 18 gennaio, una intensa perturbazione interesserà la Sicilia, determinando condizioni di maltempo diffuse e persistenti su gran parte dell’Isola. Sono previste piogge molto intense, forti venti e mareggiate, con un progressivo peggioramento del quadro meteo nelle ore successive
Secondo le indicazioni della Protezione Civile, la fase di maltempo sarà caratterizzata da:
- Piogge diffuse e localmente molto abbondanti, con rischio di allagamenti, frane ed esondazioni
- Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali
- Mareggiate intense lungo le coste maggiormente esposte
- Nevicate sui rilievi oltre i 1500 metri
⚠️ Fase più critica tra lunedì e martedì
Le criticità maggiori sono attese tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, in particolare nelle aree orientali della Sicilia. Le zone più esposte potrebbero essere interessate da raffiche di vento molto forti, moto ondoso elevato e precipitazioni intense, soprattutto sui settori dell’Etna e dei Peloritani.
🏛️ Attivazione del sistema di Protezione Civile
I Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, sono chiamati ad attuare quanto previsto nei Piani comunali di protezione civile.
È stato inoltre attivato il volontariato di protezione civile, che opererà in coordinamento con i NOPI e le strutture operative per il presidio delle aree a rischio e l’assistenza alla popolazione.
👥 Raccomandazioni alla popolazione
Le autorità invitano i cittadini a:
- Prestare massima attenzione agli avvisi meteo e di protezione civile
- Limitare gli spostamenti non necessari
- Evitare la sosta e il transito in sottopassi, alvei, zone costiere esposte
- Mettere in sicurezza beni, mezzi e strutture esposte a vento e pioggia
- Adottare comportamenti di autoprotezione
ℹ️ Seguiranno aggiornamenti ufficiali in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.