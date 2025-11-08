Sicilia, nuova allerta meteo gialla per domenica 9 novembre: piogge e temporali in arrivo su tutta l’isola

Ancora maltempo in arrivo sulla Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato una nuova allerta meteo gialla valida per tutte le nove province siciliane nella giornata di domenica 9 nove...

Ancora maltempo in arrivo sulla Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato una nuova allerta meteo gialla valida per tutte le nove province siciliane nella giornata di domenica 9 novembre 2025.

Nel bollettino ufficiale si legge che, dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Secondo 3BMeteo, la circolazione depressionaria che ha portato piogge nelle ultime ore tenderà gradualmente ad allentare la presa, favorendo condizioni più asciutte in serata.

Litorale tirrenico: cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione nel pomeriggio.

Litorale ionico e zone interne: nubi compatte e deboli piogge mattutine, in graduale miglioramento nel corso della giornata.

Litorale meridionale: cieli coperti con rovesci e temporali al mattino, seguiti da un temporaneo miglioramento nel pomeriggio.

Aree centrali dell’Isola: condizioni di instabilità diffusa, con piogge e rovesci, ma schiarite serali.

I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, in attenuazione e rotazione a occidentali nelle ore successive.

Lo zero termico si attesterà intorno ai 2800 metri, mentre i mari — Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia — risulteranno mossi.

La raccomandazione della Protezione Civile è quella di prestare massima attenzione, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico e durante gli spostamenti, poiché non si escludono locali disagi alla viabilità.