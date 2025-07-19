SICILIA, OGGI ALLERTA INCENDI ARANCIONE: ATTESO CALDO FINO A +46°C NEI PROSSIMI GIORNI

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta per rischio incendi e ondate di calore valida per la giornata di oggi , sabato 19 luglio. In tutta l’isola è stata dichiarata allert...

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta per rischio incendi e ondate di calore valida per la giornata di oggi , sabato 19 luglio. In tutta l’isola è stata dichiarata allerta arancione per rischio incendi, segnalando condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di focolai, a causa delle alte temperature e dei venti secchi previsti.

Non solo incendi: l'ondata di calore in arrivo nel weekend ha spinto le autorità a emettere anche un bollettino di allerta per il caldo. In particolare, la città di Palermo sarà interessata da un’allerta arancione (livello 2) sia sabato 19 che domenica 20 luglio, con una temperatura massima percepita di +36°C.

Livello di rischio leggermente inferiore ma comunque significativo per Catania e Messina, dove è stata diramata un’allerta gialla (livello 1) per entrambe le giornate del 19 e 20 luglio. A Catania le temperature percepite oscilleranno tra i +35°C e +36°C, mentre a Messina il termometro potrà far percepire picchi fino a +37°C.

In attesa del grande caldo

Come già ampiamente annunciato nei giorni scorsi, tra lunedì 21 e martedì 22 luglio la Sicilia sarà investita da un’ondata di caldo estremo, con temperature che potrebbero raggiungere livelli eccezionali. Le zone interne del Palermitano e del Trapanese supereranno facilmente i +40°C, e non si esclude che anche i versanti tirrenici possano essere coinvolti, soprattutto se si attiveranno i venti di caduta, che potrebbero far impennare ulteriormente i valori termici.

Il picco del caldo è atteso tra lunedì e martedì nei settori centro-orientali dell’isola, dove si potrebbero registrare temperature oltre i +45/46°C, in particolare nella giornata di martedì 22. Si tratta di valori potenzialmente record, che impongono massima prudenza.

Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione al sole durante le ore centrali della giornata (tra le 12:00 e le 16:00), di mantenere un'adeguata idratazione e di prestare attenzione ai sintomi da colpo di calore, che saranno particolarmente insidiosi in queste giornate critiche.