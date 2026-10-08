Sicilia, oggi caldo anomalo fino a 36°: domani allerta gialla e forte maltempo

Caldo anomalo sull’Isola, con temperature fino a 36 gradi. Da domani, venerdì 9 ottobre, cambia tutto: temporali, vento forte, grandinate e allerta gialla in tutta la Sicilia.

La Sicilia passa in poche ore dal caldo quasi estivo al rischio maltempo. Oggi, giovedì 8 ottobre, diverse località dell’Isola hanno registrato temperature eccezionalmente elevate per il periodo.

Il valore più alto ha raggiunto i 36°C a Misilmeri, nel Palermitano. Temperature molto alte anche a Torregrotta, con 35,8°C, Lascari con 34°C, Lentini con 33,8°C e Barcellona Pozzo di Gotto con 33,1°C.

Una situazione destinata però a cambiare rapidamente.

Domani allerta gialla in tutta la Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta gialla per venerdì 9 ottobre su tutto il territorio siciliano, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Il peggioramento è atteso già dalle prime ore della giornata, con precipitazioni sparse e diffuse, soprattutto a carattere temporalesco. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi.

Durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

Piogge anche intense

Il maltempo dovrebbe interessare la Sicilia per le successive 24-36 ore. Le precipitazioni più consistenti sono attese soprattutto sui settori occidentali dell’Isola, dove i quantitativi potrebbero risultare moderati o localmente elevati.

La Protezione Civile segnala possibili criticità legate a frane, allagamenti e problemi idraulici, in particolare nei piccoli bacini e nelle aree urbane.

Attenzione anche alle possibili esondazioni nelle zone di foce dei bacini maggiori.

Dal caldo al maltempo in poche ore

Il contrasto sarà quindi particolarmente evidente: dopo i 36°C raggiunti oggi, la Sicilia si prepara a un deciso cambio delle condizioni meteorologiche.

Per la giornata di domani viene raccomandata prudenza, soprattutto durante i temporali e negli spostamenti nelle zone maggiormente esposte ad allagamenti e forti raffiche di vento.