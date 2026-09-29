Sicilia, oggi sembra ancora estate: caldo e temperature vicine ai 30 gradi

Sicilia, oggi fa ancora caldo: temperature elevate e punte vicine ai 30 gradi

SICILIA – Oggi, martedì 29 settembre, in Sicilia si fa sentire ancora il caldo, con temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata.

L’alta pressione presente sul Mediterraneo continua infatti a favorire condizioni prevalentemente stabili e valori termici superiori alla media del periodo.

In diverse zone dell’Isola le temperature massime possono avvicinarsi ai 29-30°C, regalando una giornata dal sapore ancora estivo nonostante l’arrivo dell’autunno.

Il quadro resta generalmente soleggiato, anche se sulla Sicilia meridionale potranno comparire maggiori addensamenti con qualche occasionale piovasco.

Da mercoledì 30 settembre è previsto un ulteriore miglioramento, con sole più diffuso su gran parte della regione. Anche giovedì 1 ottobre dovrebbe prevalere il sereno.

La caratteristica di questi giorni sarà però la forte escursione termica: caldo durante il giorno e temperature decisamente più fresche nelle ore serali e notturne.

La tendenza indica condizioni stabili anche verso il fine settimana.